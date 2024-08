De Griffon Bruxellois, die in België oorspronkelijk als rattenvanger gehouden werd, werd al snel een geliefd huisdier. Dit ras vereist een eigenaar die bereid is om veel tijd aan zijn nieuwe metgezel te besteden omdat hij soms gevoelig is maar ook vaak alle aandacht opeist.

De Griffon Bruxellois is klein maar op geen enkele manier een handtashond want dit robuuste ras houdt van behendigheids- en gehoorzaamheidstraining en blinkt vaak uit bij sportprestaties.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)