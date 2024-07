Gezien zijn oorsprong op een afgelegen locatie ver in de Atlantische Oceaan, is het waarschijnlijk geen verrassing dat dit Portugese ras zeer zeldzaam is. De robuuste Cão fila de são Miguel is een intelligente veedrijver die erg in trek is bij veehouders in zijn thuisland, vanwege fysieke eigenschappen waardoor hij in alle weersomstandigheden keihard kan werken.

Deze uitstekende veedrijvers zijn ook zeer geschikt voor het bewaken van eigendommen en het verdedigen van mensen. Ze zijn erg assertief naar vreemden maar volgzaam bij hun eigenaar. Zeer intelligent en zeer gevoelig als ze zijn, zullen ze bij het drijven van melkvee laag bijten om schade aan de uiers te voorkomen.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)