Cesky Terriër

František Horák uit de buurt van Praag is de grondlegger van dit ras in 1949 en Cesky Terriërs werden tien jaar later voor het eerst onder deze naam getoond. De FCI heeft het ras in 1963 erkend.

Oorspronkelijk werden ze gebruikt om te jagen op vossen en dassen maar tegenwoordig worden Cesky Terriërs vooral gebruikt als gezelschapsdieren. Deze bijzonder rustige, prettige en opgewekte honden zijn gespierd en goed gebouwd en enigszins gereserveerd tegenover vreemden.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)