Cirneco dell'Etna

Dit primitief aandoende type hond met elegante, slanke lijnen van middelgroot formaat is robuust en weerbaar en helemaal niet bewerkelijk. Het vierkante lichaam heeft een lichte bouw en is bedekt met fijn haar.

Dit is een zeldzaam ras dat voornamelijk in de eigen geboortestreek voorkomt. De standaard werd in 1989 door de F.C.I. erkend.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)