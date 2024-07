Dandie Dinmont Terriër

Deze hardwerkende terriërs zijn levendige, vastberaden en onafhankelijke, zeer intelligente, gevoelige, liefdevolle en waardige gezelschapshonden. Deze terriër heeft een kenmerkende kop met zacht haar en hij heeft grote mooie ogen die intelligentie en wijsheid uitstralen. Hun lange, laaggebouwde lichaam - dat doet denken aan een wezel - is stevig, met korte en gedrongen poten.

Dandie Dinmont was een boer met een roedel van zulke honden in een roman van Sir Walter Scott, Guy Mannering, die zich afspeelt in het grensgebied tussen Schotland en Engeland. Scott gaf ook de namen van de kleuren "peper" en "mosterd".

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)