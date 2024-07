De Argentijnse Dog is een compacte, gespierde hond met lange poten. Het is een intelligent dier met snelle reacties, hoewel zijn gang rustig maar stevig en expressief is.

Deze trouwe, aanhankelijke hond is opvallend wit gekleurd. Alles bij elkaar bezit dit ras het fysieke vermogen van een natuurlijke atleet. In tropische klimaten is de vacht dun en schaars en laat gepigmenteerde delen zien. In koude klimaten is het haar dikker en dichter en kan er een ondervacht aanwezig zijn.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)