De Schapendoes is een hond die werd gebruikt voor het hoeden van schapenkuddes en die tegenwoordig nog steeds in dezelfde hoedanigheid wordt gebruikt. Omdat weilanden voor schapen zich voornamelijk in rustige, afgelegen gebieden van het land bevinden, is het noodzakelijk dat de Schapendoes een groot uithoudingsvermogen, beweeglijkheid en snelheid heeft.

P.M.C. Toepoel is de grondlegger voor de ontwikkeling van de moderne Schapendoes. Hij wekte tijdens de Tweede Wereldoorlog interesse op voor het vrijwel uitgestorven ras, voordat hij in de jaren erna serieuze pogingen deed om het ras terug te fokken.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)