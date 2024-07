Hollandse Herdershond

Hollandse Herdershonden zijn niet veeleisend en barsten van uithoudingsvermogen, zijn aanhankelijk, gehoorzaam, zeer trouw en zelfverzekerd. Voeg constante alertheid toe aan deze mix en u hebt de definitie van een herdershond. Hollandse Herdershonden zijn lid van de familie van Nederlandse herdershondenrassen, waartoe ook de Schapendoes en de Saarlooswolfhond behoren. Experts beweren dat ze oorspronkelijk gekruist zijn met hun Belgische neef, die een vergelijkbare fysionomie, variëteit en aanleg heeft.

Tegenwoordig worden Hollandse Herdershonden erkend als werkhonden. Hun moed, stoerheid en onvermoeibaarheid worden zeer op prijs gesteld. Dit ras is al vanaf jonge leeftijd karaktervol, dus een stevige hand is een vereiste. Als hij eenmaal goed opgevoed en gesocialiseerd is, zult u versteld staan van wat deze hond allemaal kan.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)