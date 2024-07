Hoewel de oorsprong van het ras onzeker is, wordt algemeen aangenomen dat de gele Middenslag Schnauzer een van de oorspronkelijke honden was bij de creatie van dit ras. Een hondendealer in Amsterdam verkocht deze honden als 'Heeren Stalhond' aan bezoekers van de Amsterdamse Koopmansbeurs. Al snel veranderde de naam in ´Smous´ wat behaard gezicht betekent.

De Hollandse Smoushond is aanhankelijk, vrolijk en ongecompliceerd. Honden van dit ras zijn zeer goede gezinshonden die niet geneigd zijn om te keffen of alleen weg te lopen.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)