Dit inheemse Russische jachtras is een van de belangrijkste jachthonden van de Taiga en in de berggebieden van Midden- en Oost-Siberië. Het ras is ontwikkeld uit nakomelingen van de Tungus, Yakut, pre-Baikal en pre-Amur Laikas.

De drie Laika-rassen zijn allemaal gefokt om op groot wild te jagen in Midden- en Noord-Rusland. De Oost-Siberische Laika is solide en dapper, en heeft een natuurlijk wantrouwen, waardoor hij vooral 's nachts een uitstekende waakhond is. Als hij niet wordt gebruikt voor de jacht of als sledehond, is regelmatige lichaamsbeweging essentieel.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)