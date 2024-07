Finse Braks zijn rustig, energiek en vriendelijk, nooit agressief, middelgroot met een vacht in drie kleuren. Deze honden zijn krachtig maar nooit zwaar gebouwd.

De Finse Brak werd erkend na de oprichting van de nationale kennelclub in 1889. De eerste standaard werd gepubliceerd in 1932 en clubs in het hele land hebben aan de ontwikkeling van het ras gewerkt. Het huidige ras is tot stand gekomen door kruising aan het begin van de vorige eeuw.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)