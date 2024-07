De Friese Waterhond is een rustig, sterk dier dat gereserveerd is tegenover vreemden, waardoor hij een ideale waakhond is. Deze krachtige waterhond is geschikt voor verschillende disciplines.

Hij is gespecialiseerd om otters in moerassen te vangen, maar blijkt net zo goed mollen en ander ongedierte in tuinen aan te kunnen pakken. Door zijn temperament geeft hij de voorkeur aan afschrikken in plaats van te handelen. De meeste Friese Waterhonden zijn te vinden in hun geboorteland, hoewel sommigen tegenwoordig in de Verenigde Staten en andere delen van Europa wonen.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)