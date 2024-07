Alles wat je wilt weten over de rashond Golden Retriever





De Golden Retriever een jachthond? Jazeker, dat is de oorsprong van dit ras. Vandaag de dag maakt de Golden veel meer sier met zijn elegante pas en zijn gouden vacht. Ook de speelse, soms puppyachtige kant van zijn persoonlijkheid laat de serieuze taak van jachthond naar de achtergrond verdwijnen.

Toch heeft hij nog enkele eigenschappen uit zijn vroegere jachttijd. De Golden Retriever is sportief en heeft over het algemeen een flinke werklust. Daarnaast beschikt hij ook nog eens over een uitstekende speurneus. Je kunt een Golden Retriever dan ook zo maar tegenkomen bij opsporings- en reddingsteams die op zoek gaan naar vermiste personen. Dankzij zijn natuurlijk aanwezige werklust wordt dit ras ook regelmatig ingezet als blindengeleidehond, hulphond of therapiehond.



Voor één taak is deze hond absoluut niet geschikt en dat is die van waakhond. De Golden verwelkomt iedereen in huis met een dikke kwispel; niet heel handig als er iemand binnentreedt met verkeerde bedoelingen!



Mede daardoor is de Golden Retriever gewoonweg een heerlijke huishond. Hij kan goed met kinderen en andere dieren, al kan hij vanwege z’n postuur nog wel eens lomp uit de hoek komen. Ondanks het zachtaardige karakter heeft ook deze hond wel een stuk opvoeding nodig; maar eenmaal goed getraind, dan heb je een makkelijke en meegaande hond aan de Golden.



Qua uiterlijk is natuurlijk de prachtige goudkleurige vacht het meest herkenbaar van de Golden Retriever. De kleur kan variëren van bleekgoud tot een diepere ambertint en alles daartussenin. Deze vacht is dik en waterafstotend en bevat een dikke ondervacht. Deze vacht heeft best wat aandacht nodig en helaas, de Golden verliest ook serieus wat haar gedurende het jaar!



Omdat de oorsprong van de Golden Retriever jachthond is, kun je je voorstellen dat dit ras best wat beweging nodig heeft. Een wandeling van een uur wordt zeer gewaardeerd door deze lieve hond. Zoek je een andere bezigheid met je hond, overweeg dan eens jachttraining. Retriever, het zit al in de naam. Ophalen en bij de baas terugbrengen, daar wordt deze hond blij van! Ook een bal gooien is een leuk spel, maar wees daar wat voorzichtig mee. Doordat de hond dan veel korte draaien en wendingen maakt, kan dit slecht zijn voor zijn gewrichten en daarnaast kan de hond te hoog in zijn enthousiasme komen.