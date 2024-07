Grand Bleu de Gascogne

Zeer wijdverspreid in het zuiden (midi) en zuidwesten van Frankrijk, met name in de Gascogne, waaraan zij hun naam ontlenen. Ze zijn de oorsprong van alle speurhonden met de naam "uit het zuiden" (du midi). Ze jagen meestal in groepen waardoor ze goed overweg kunnen met andere honden. Hoewel deze ijverige honden ook alleen kunnen werken als speurhonden.

Ze hebben een zeer fijne neus, een resonante stem en kunnen met weinig training snel opdrachten uitvoeren.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)