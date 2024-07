De Grand Griffon Vendéen is een speurhond die door jagers wordt ingezet bij het jagen op groot wild - herten, reebokken, wilde zwijnen en vossen - meestal in een roedel of alleen.

Dit ras is volgzaam maar eigenzinnig en enthousiast en heeft een stevige aanpak nodig.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)