Deze dappere, krachtige hond is gebouwd om op groot wild zoals zwijnen en reeën te jagen. De Grand Anglo-Français Blanc et Noir is met zijn gespierde en stevige botten net zo sterk en robuust als de aan hem verwante Gascon Saintongeois.

De raspopulatie bestaat uit ongeveer tweeduizend exemplaren en elk jaar worden er tweehonderd puppy's geboren. Hij wordt bij de jacht op reeën in een meute van twintig of meer of alleen ingezet. Het is een vriendelijke hond die een hechte band heeft met mensen en ook een goede meutehond is.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)