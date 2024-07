Grand anglo-Français Blanc et Orange

Van de drie Anglo-Franse rassen is de Blanc et Orange het minst bekend en het minst voorkomend. Wat betreft bouw doen ze niet onder voor hun verwanten en verschillen ze alleen in kleur en type.

De Grand anglo-Français Blanc et Oranges hebben veel Brits bloed omdat het om een kruising is tussen de Français Blanc et Orange met de Engelse Fox. De kortere kop van deze vrij sterke, krachtige honden verraadt de Engelse komaf.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)