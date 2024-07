De Greyhound is beroemd om zijn atletische capaciteiten en scherpe gezichtsvermogen. Hij is sinds de Middeleeuwen een favoriet in Groot-Brittannië. Een wet die toentertijd werd aangenomen, stelde dat alleen koninklijke en adellijke personen mochten jagen met de majestueuze honden.

Deze intelligente, aanhankelijke en rustige honden hebben weinig verzorging nodig. Ze brengen graag hun dag ontspannend met hun menselijke familie door. Ze zijn het meest geschikt voor eigenaars die de unieke behoeften van de Greyhound begrijpen.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)