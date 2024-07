De Hellinikos Ichilatis is een robuuste hond die alleen of in meutes jaagt. Ze kunnen op elk terrein werken, van vlaktes tot bergen, zelfs op het moeilijkst begaanbare terrein, zoals steile rotsen. Als speurhond heeft hij een goed ontwikkeld reukvermogen en hij heeft een resonerende, harmonieuze stem. Zij die het kunnen weten, prijzen zijn evenwichtige karakter en uithoudingsvermogen.

Het is een middelgrote hond met een black and tan kortharige vacht en een lange historie zijn geboorteland. Hij stamt waarschijnlijk af van plaatselijke honden die zich vermengd hebben met honden die uit de rest van Europa zijn geïmporteerd. In Griekenland wordt de Hellinikos Ichilatis vooral voor de jacht gebruikt. Ze mogen niet bang worden in het zicht van wilde zwijnen die meer dan 90 kg kunnen wegen.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)