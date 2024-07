De Hygenhund is vrij zeldzaam, vooral buiten Noorwegen, waar hij wordt gefokt voor zeer specifieke omstandigheden.

De Hygenhund is een middelgrote speurhond met een robuuste en compacte, rechthoekige bouw en stevige rug. Dit is een echt Noors ras dat voor het eerst in de 19e eeuw gefokt werd uit diverse honden, waaronder Duitse rassen.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)