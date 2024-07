Ierse Setter Rood-Wit

Ierse Setters Rood-Wit kunnen aanhankelijke gezelschapshonden zijn, maar ze worden hoofdzakelijk gefokt als jachthonden. Hoewel ze worden gewaardeerd om hun schoonheid, zijn ze vooral bekend als werkhond.

Dit aristocratische ras is levendig en alert, met een welwillende, vriendelijk aard, waardoor de hond gemakkelijk is te trainen, maar in de kern is hij vastberaden, moedig en vol enthousiasme.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)