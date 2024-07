Istrische Korthaar Hond

De Istrische Hond Korthaar is een geweldige speurhond, gespecialiseerd in hazen en vossen, maar hij heeft ook uitstekende instincten als lijnhond. Deze hond is uitstekend geschikt voor de enorme open velden van Istrië, waar hij vandaan komt.

Deze nobel ogende speurhonden hebben een sneeuwwitte vacht die onderbroken wordt door helderoranje tekeningen, een fijne, gladde vacht en een strakke, lange, smalle kop. De oren kunnen ook oranje vlekjes hebben.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)