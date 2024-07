Italiaanse Windhond

Italiaanse windhonden zijn gracieus en gedistingeerd, kwaliteiten die het afgelopen decennium steeds meer mensen over de streep hebben getrokken.

Hoewel Italiaanse Windhonden bijna uitsluitend gezelschapshonden zijn, zijn het echte windhonden. Dat is goed te zien wanneer ze in beweging komen. Hun gang is soepel en harmonieus, in snelle galop.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)