De Italiaanse Hond Korthaar is goed aangepast aan de meest uiteenlopende terreinsoorten. Het zijn zeer robuuste dieren die met grote snelheid kunnen rennen en met enthousiasme werken, alleen of in een meute. De dappere Italiaanse Hond Korthaar heeft een zachtaardige uitdrukking en een zeer aangename stem.

Ze stammen duidelijk af van oorspronkelijke jachthonden uit het oude Egypte, die door Fenicische handelaars werden geïntroduceerd langs de kust van de Middellandse Zee, waaronder in Italië. Er zijn veel afbeeldingen van honden die sterk lijken op de Italiaanse Hond Korthaar bij verschillende farao's.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)