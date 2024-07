Japanse Spits

Hoewel de Spits in Japan ooit als goede werkhond ontwikkeld was, is dit de enige Spitshond die uitsluitend voor gezelschap wordt gefokt.

Deze robuust gebouwde, goed geproportioneerde hond heeft een overvloedige, helemaal witte vacht, een puntige snuit, geprononceerde driehoekige oren en een gevederde staart. Zijn opgewekte aard en waardigheid komen naar voren in zijn harmonieuze, elegante schoonheid.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)