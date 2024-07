Anatolische Herder

Oorspronkelijk werden deze grote, krachtige honden gebruikt om schapen in Anatolië te bewaken. Deze honden zijn harde werkers die bestand zijn tegen extreme klimatologische omstandigheden, van hoge temperaturen in de zomer tot vriestemperaturen in de winter.

Deze grote, stevig gebouwde honden zijn weerbaar en snel, vertonen goed gedrag en zijn brutaal zonder agressief te zijn. Als volwassenen zijn ze wantrouwend tegenover vreemden maar trouw en aanhankelijk aan hun eigenaar.

