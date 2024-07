Zelfbewust en een tikje brutaal en met een enthousiaste blik bewegen deze compacte honden heel snel. De Lakeland Terriër die standvastig, behendig en vol uithoudingsvermogen is, is ontwikkeld om met veel honden over het steile en rotsachtige terrein van het Lake District te lopen.

Zwart en bruin zijn de meest voorkomende kleuren voor Lakeland Terriërs maar er is ook een zwarte variëteit. Het verdween in Groot-Brittannië, maar Scandinavische fokkers hebben dit ras opnieuw in de populatie geïntroduceerd.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)