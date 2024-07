De Leonberger is, ondanks zijn indrukwekkende grootte, een vriendelijke, liefdevolle hond die uitstekend gezelschap voor het hele gezin is. Hij is vriendelijk met kinderen en geduldig met andere dieren in huis.

De Leonberger is intelligent, weerbaar en oplettend en is daardoor een natuurlijke waakhond die snel vreemden kan herkennen en zijn eigenaars zal attenderen op alles wat ongewoon is.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)