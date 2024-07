Hoewel de Lhasa Apso klein is, is het een assertieve hond die niet met zich laat sollen. Zijn alerte aard betekent dat hij indringers duidelijk laat weten dat hij er is.

Lhasa Apso's zijn terriërs in alles behalve hun naam, vooral als het gaat om hun nieuwsgierige, zelfverzekerde en sociale aard. Het woord terriër is niet opgenomen in de naam om verwarring met Tibetaanse Terriërs te voorkomen.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)