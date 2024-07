In tegenstelling tot andere terriërs, werd de Manchester gefokt voor een stedelijke omgeving. Hoewel de Manchester Terriër een uitstekende jager is, is hij vooral geschikt voor behendigheid vanwege zijn liefde voor de achtervolging.

Manchester Terriërs hebben een sterke persoonlijkheid en worden vaak gezien als een van de meer welgemanierde terriërs. Door hun trouw en intelligentie zijn het geweldige metgezellen en bekwame waakhonden.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)