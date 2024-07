De Berghond van de Maremmen en Abruzzen is groot en krachtig gebouwd en heeft een robuust, ietwat onbeholpen, maar toch majestueus en gedistingeerd voorkomen.

De dappere waakhonden van dit ras tonen veel moed, vastberadenheid en inschattingsvermogen in hun belangrijkste taak als bewaker en verdediger van vee en van eigendommen in het algemeen. De Berghond van de Maremmen en Abruzzen is een trotse hond, maar niettemin toegewijd aan zijn menselijke metgezellen.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)