De Newfoundlander is een sociale en goedaardige hond. Hij is zeer geschikt voor het omgaan met extreme omstandigheden en dankzij zijn krachtige, gespierde lichaam en goede coördinatie kan hij worden opgeleid tot een waardevolle water- en reddingshond. Het is zelfs zo dat de Newfoundlander in het water echt in zijn element is. Hij is een uitstekende zwemmer dankzij een sterke staart die breed is aan de basis en erg veel op een roer lijkt.

Deze hond is er in verschillende kleuren, waaronder zwart met wit en zwart met bruin.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)