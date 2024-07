De Noorse Buhund is dapper, energiek en vriendelijk en is zeldzaam buiten zijn land van afkomst, waar hij een uitstekende reputatie heeft als metgezel die gemakkelijk in de omgang en te trainen is. Deze typische soort spitz-hond is een ras met vierkante bouw dat wat beetje kleiner is dan gemiddeld. Zijn omhoog staande, puntige oren benadrukken de alerte, openhartige uitdrukking. De staart wordt stevig gekruld over de rug gedragen.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)