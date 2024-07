De Noorse Buhund is gespecialiseerd in het jagen op hazen. Hij dankt zijn alternatieve naam - de Dunker - aan Wilhelm Dunker, die de raskenmerken in de 19e eeuw heeft vastgesteld. Deze hond is snel en heeft een goed reukvermogen, is gemakkelijk om mee samen te leven en is heel close met zijn eigenaar. Helaas is hij erg zeldzaam buiten Noorwegen.

De Noorse Buhund straalt met zijn middelgroot formaat en krachtige maar niet zware bouw veel uithoudingsvermogen uit. Hij heeft een opvallende harlekijnvacht, die hij deelt met een ander zeldzaam ras, de Beauceron. Dit is een werkhond met veel energie en vitaliteit, in staat om op verschillende soorten terrein te werken.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)