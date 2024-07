De Petit is een kleinere versie van de Grand Bleu de Gascogne die net zolang bestaat als zijn grotere broer en is gefokt om op klein wild te jagen. Over het algemeen is dit ras gedistingeerd, goed geproportioneerd en middelgroot. De Petit Bleu de Gascogne is niet alleen een jachthond, maar ook een liefdevolle en gehoorzame hond die zich uitstekend aan de meeste huishoudens aanpast.

Meestal heeft hij een zwarte vlek aan elke kant van het hoofd die de oren bedekt, de ogen omringt en op de wangen eindigt.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)