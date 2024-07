Picardische Herder

Picardische Herders, ook bekend als Berger Picards, zijn middelgrote, sterke maar elegante en gespierde honden die bruisen van energie. De leden van dit terriërachtige ras met een intelligente blik zijn actief en alert. De eerste Picardische Herdershonden werden in 1863 in dezelfde klasse getoond en beoordeeld als de Beaucerons en Briards. Er is bewijs dat er een Picardy-ras bestond in 1898. Destijds had het ras altijd drie kleuren, met bruine vlekken.

Het prototype voor het ras is Tambour, die toebehoorde aan Emile Bedut. Tegenwoordig zijn Picardische Herdershonden meestal waakhonden en gezelschapshonden en het lijkt erop dat ze erg tevreden zijn met hun leven. Fans van het ras prijzen de vriendelijkheid, de trouw en intelligentie, evenals de geestelijke rust die dit ras uitstraalt. Hun ijzeren gestel en opmerkelijke evenwichtigheid zijn legendarisch.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)