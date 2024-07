Picardische Spaniël

Deze Franse spaniël was het antwoord van jagers in de baai van de Somme op de toestroom van Britse pointers aan het begin van de 20e eeuw. Dit zachtaardige ras wordt nog steeds gebruikt om wild mee te vangen, maar het is ook een heel vriendelijke gezelschapshond.

Picardische Spaniëls zijn goed gebouwde honden met een zachtaardige uitdrukking die hun hoofd op een vrolijke maar ook imposante manier dragen. De officiële standaard werd meer dan een eeuw geleden gepubliceerd en het ras is sindsdien weinig veranderd.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)