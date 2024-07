In hun geboorteland Frankrijk worden Poitevins voldoende gewaardeerd om in de meeste grote jachtmeutes te worden gebruikt. Poitevins zijn natuurlijke atleten met krachtige spieren, die grote moed tonen bij het benaderen van everzwijnen, herten en reebokken. Deze uitstekende jagers zullen altijd heel hard werken. Poitevins zijn even gelukkig op het land als in het water en worden door velen beschouwd als de mooiste meutehonden.

Poitevins behoren tot de rassen met de langste staat van dienst in jachtmeutes. Gecontroleerd fokken begon in de 19e eeuw, vanuit meutehonden die zelf afstamden van de illustere Chien Blanc du roi.

