Portugese Staanders zijn zeer sociaal en kalm van aard, sierlijk en elegant qua uiterlijk en houding.

Hoewel weinig met zekerheid is te zeggen over de oorsprong van de Portugese Staander, is er weinig twijfel over de talenten van het ras. Deze intelligente honden hebben een zeer sterke werkethiek en zijn verrassend pienter; ze geven exact de plek aan wanneer ze het spoor oppikken. Zodra ze de geur van het wild in hun neus hebben, kunnen ze totaal onverschillig zijn voor wat er om hen heen gebeurt.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)