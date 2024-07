De Sint Bernard is een vriendelijke reus met over het algemeen een rustige houding maar met voldoende energie ondanks zijn imposante gestalte. Al meer dan een eeuw lang is hij de bekendste en meest populaire van de bergrassen.

Er zijn twee soorten: De korthaar heeft een dichte, gladde, vlak aanliggende vacht, terwijl de langhaar een rechte, middellange toplaag heeft, met een weelderige ondervacht.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)