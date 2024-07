Deze goedaardige honden zijn nooit achterdochtig of nerveus en gedragen zich waardig. Deerhounds lijken op windhonden met een ruwe vacht, maar met grotere botten. Ze zijn geweldige metgezellen, uitstekende jagers en zeer goede hardlopers.

Historisch gezien zijn er altijd ruwharige windhonden geweest in Schotland. Kruising en selectie hebben de Deerhound gevormd en nu is het een onderscheidend ras in Schotland.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)