Sealyham Terriër

Sealyham Terriërs zijn robuust, speels en hebben een grote werklust. Ze zijn alert en onbevreesd, maar vooral ook vriendelijk. De Sealyham is minder actief dan andere terriërs en is daardoor heel geschikt voor het leven in kleine huizen of flats.

Deze honden hebben een prettig humeur en speelse aard die hen bijzonder geliefd maakt bij hun menselijke families.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)