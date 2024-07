De Fox Terriër Gladhaar is een actieve en levendige hond die altijd enthousiast en alert is bij elke uitdaging die op zijn pad komt. Hij is vriendelijk, sociaal en brutaal.

Zoals de naam al aangeeft, was zijn primaire functie het opsporen en opjagen van vossen. Of hij nu wordt gebruikt voor de jacht of niet, de Fox Terriër Gladhaar houdt nog steeds van rennen, graven en verkennen, en past daarom het beste in een actief gezin.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)