Spaanse Mastiff

Spaanse Mastiffs zijn nauw verbonden met de seizoenscyclus van het verplaatsen van vee van weiland naar weiland, met name schapen, die ze sinds de middeleeuwen hebben beschermd tegen wolven en andere roofdieren. Ze worden nu ook gebruikt om eigendommen te bewaken en mensen te verdedigen. Deze dieren zijn in hoge mate intelligent, maar ook niet zonder schoonheid, en beide komen tot uiting in hun blik.

Ze zijn robuust, liefdevol, rustig en nobel en niet te ontmoedigen door dieren die een bedreiging vormen of mensen die ze niet kennen, vooral wanneer ze de plicht hebben te beschermen en te verdedigen.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)