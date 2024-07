De Dwergschnauzer en Riesenschnauzer zijn beide afgeleid van de standaard Middenslag Schnauzer. De oudste broer, ofwel zwart ofwel 'peper en zout'-kleurig, is goedaardig en zachtaardig.

De Middenslag Schnauzer is een levendige hond die is toegewijd aan zijn eigenaar en goed overweg kan met kinderen. Zijn zintuigen zijn sterk ontwikkeld en hij is erg waakzaam, hoewel hij niet veel blaft.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)