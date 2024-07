Sussex Spaniël

Sussex Spaniëls beschikken over een natuurlijk werkinstinct en zijn goed in achtervolgingen in dichte begroeiing.

Ze zijn vriendelijk voor mensen en andere honden. Door hun rustige en vriendelijke aard zijn het uitstekende familiehonden voor actieve eigenaren

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)