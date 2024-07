De Visigotische Spitz is een jachthond met een reputatie van waakzaamheid en energie. Deze kleine, krachtige honden zijn kwiek en kennen geen angst. In hun land van herkomst staan ze in hoog aanzien als onverzettelijke, trouwe en extreem vriendelijke honden, waardoor ze uitstekende metgezellen zijn voor hun menselijke familie.

Ondanks hun kleine gestalte zijn dit erg energieke honden, die het meest geschikt zijn voor gezinnen met een tuin of toegang tot buiten.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)