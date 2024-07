De Zwitserse hond is een levendige, enthousiaste jager die altijd zachtaardig, volgzaam en erg gehecht aan zijn eigenaar is. Het is een middelgrote hond met een goede conditie, waardoor hij veel kracht en uithoudingsvermogen bezit. De lange snuit en de mooie kop met lange oren geven hem een aristocratische uitstraling.

Deze jager op klein wild jaagt op hazen, knaagdieren, vossen en soms op wilde zwijnen. Hij werkt onafhankelijk en luidruchtig en toont grote vaardigheid, zelfs op heuvelachtig terrein.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)