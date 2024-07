Deze stoere, actieve honden staan bekend als uitstekende springers en zijn trouwe metgezellen. Ze zijn middelgroot, met een kam op de rug en goed ontwikkelde spieren.

De Thai Ridgeback is een oud ras dat reeds voorkwam in archeologische documenten in Thailand die ongeveer 360 jaar geleden werden geschreven. Hij werd voornamelijk gebruikt voor de jacht in het oostelijke deel van Thailand. Mensen gebruikten hem ook om hun karren te begeleiden en als waakhond.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)