Volpino Italiano's zijn levendige, vrolijke, speelse honden met een kenmerkend temperament, die zich sterk hechten aan hun plekje in huis en hun gezin.

Ze worden in Italië sinds mensenheugenis gefokt en waren geliefd in zowel paleizen als hutjes, vooral vanwege hun waakinstinct en waakzaamheid. En het was het favoriete hondenras van Michelangelo. In de 18e eeuw werd dit ras in Italië gebruikt door voermannen in Toscane en Lazio omdat ze begonnen te blaffen zodra vreemden naderden.

Bron: Belangrijkste feiten en kenmerken afkomstig van Fédération Cynologique Internationale (FCI)